"Бостон" обыграл "Шарлотт". Ирвинг набрал 9 очков

"Бостон" обыграл "Шарлотт" со счетом 94:82 в предсезонном матче НБА. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Хорнетс" Джереми Лэмб, набравший 17 очков. Новичок "Селтикс" Кайри Ирвинг записал на свой счет 9 очков, 4 подбора и три передачи.

"Мемфис" переиграл "Орландо" - 92:84. Больше всех очков набрал разыгрывающий "Гризлиз" Марио Чалмерс - 19 очков. "Даллас" на два очка опередил "Милуоки" - 106:104. Атакующий защитник "Бакс" Рашад Вон отметился 20-ю очками.

НБА

Предсезонные матчи

"Бостон" - "Шарлотт" - 94:82 (22:19, 25:24, 21:19, 26:20)

Б: Тайс (12), Бэйнс (10), Надер (10).

Ш: Лэмб (17), Уокер (12), Батюм (10).

"Мемфис" - "Орландо" - 92:84 (28:23, 25:27, 19:15, 20:19)

М: Чалмерс (19), Мартин (16).

О: Исаак (15), Хезонья (12).

"Даллас" - "Милуоки" - 106:104 (29:27, 29:28, 17:29, 31:20)

Д: Феррел (12), Клэвелл (11).

М: Вон (20), Миддлтон (12), Монро (12), Хенсон (11).