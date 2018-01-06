"Бостон" обыграл "Миннесоту", 23 очка Эмбиида помогли "Филадельфии" победить "Детройт"

"Бостон" на своей площадке обыграл "Миннесоту" со счетом 91:84 в матче регулярного чемпионата НБА. Победная серия "Селтикс" продлилась до пяти игр кряду, "Тибервулвз" не могут выиграть второй матч подряд.

В другой встрече "Филадельфия" разгромила "Детройт" – 114:78. "76-е" выиграли четыре игры кряду и подобрались к зоне плей-офф Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Миннесота" – 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22)

Б: Смарт (18), Ирвинг (16 + 9 подборов), Розье (14 + 9 подборов)

М: Таунс (25 + 23 подбора), Батлер (14), Кроуфорд (13)

"Филадельфия" – "Детройт" – 114:78 (32:15, 30:17, 35:29, 17:17)

Ф: Эмбиид (23), Реддик (21), Симмонс (19 + 9 передач)

Д: Харрис (14), Смит (11), Гэлловэй (11)