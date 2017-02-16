"Бостон" обыграл "Филадельфию", "Милуоки" победил "Бруклин", "Торонто" взял верх над "Шарлотт"

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Филадельфию" со счетом 116:108. "Торонто" в другой встрече победил "Шарлотт" - 90:85.

"Милуоки" в гостях взял верх над "Бруклином" - 129:125. "Детройт" оказался сильнее "Далласа" - 98:91.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Филадельфия" - 116:108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29)

Б: Томас (33), Смарт (21), Краудер (18).

Ф: Ковингтон (18), Ноэл (16), Макконнелл (12).

"Торонто" – "Шарлотт" - 90:85 (31:20, 13:21, 14:34, 32:10)

Т: Лаури (21 + 6 передач), Пауэлл (17), Кэрролл (13 + 11 подборов).

Ш: Камински (27), Уокер (24).

"Бруклин" – "Милуоки" - 125:129 (33:39, 27:23, 22:33, 43:34)

Б: Лопес (36), Динуидди (19), Букер (18).

М: Адетокумбо (33), Миддлтон (20).

"Детройт" – "Даллас" - 98:91 (27:17, 35:18, 16:28, 20:28)

Дет.: Джексон (22), Луэр (20).

Дал.: Новицки (24 + 10 подборов), Барнс (16).