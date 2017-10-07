"Бостон" обыграл "Филадельфию", Ирвинг набрал 21 очко

"Бостон" обыграл "Филадельфию" в предсезонном матче - 110:102. Самым результативным игроком встречи стал новичок "Селтикс" Кайри Ирвинг. Он набрал 21 очко.

"Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк" со счетом 104:100. "Детройт" оказался сильнее "Атланты" - 109:87.

НБА

Предсезонные матчи

"Филадельфия" - "Бостон" - 102:110 (27:28, 30:31, 26:32, 19:19)

"Ф": Бэйлесс (15), Джонсон (12), Редик (12).

"Б": Ирвинг (21), Розье (13), Бэйнс (12).

"Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 104:100 (28:29, 35:33, 21:23, 20:15)

"В": Уолл (19), Оубре (14), Бил (13).

"Н-Й": Кантер (16), Хардуэй (15), Ли (12).

"Детройт" - "Атланта" - 109:87 (29:29, 19:14, 37:21, 24:23)

"Д": Брэдли (18), Харрис (17), Элленсон (16).

"А": Дилэйни (15), Принс (10), Коллинс (10).