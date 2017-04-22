04:25 22 апреля | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Бостон" на выезде обыграл "Чикаго" и сократил отставание в серии

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"Бостон" на выезде обыграл "Чикаго" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции - 104:87. Самым результативным игроком в составе "Селтикс" стал центровой Эл Хорфорд, набравший 18 очков. С таким же показателем завершил поединок защитник "Буллз" Дуэйн Уэйд.

Этот результат позволил "Бостону" сократить отставание в серии - 1-2. Следующий матч состоится 24 апреля на площадке "Чикаго".

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Чикаго" - "Бостон" - 87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)

Ч: Уэйд (18), Батлер (14), Лопес (12).

Б: Хорфрод (18), Томас (16), Краудер (16).

Счет в серии: 2-1.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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timson

Крадер это беда пока для Бостона, столько потерь и дурацких решений влекущих потери... никакие 16 очков не нужны.... увы скамейка пусть и длинная, без лидера на ней, не поможет совсем..... возможно дрожь уйдет с опытом нескольких игр, но пока плохо Бостон выглядит

23:23 22 апреля

БигБосс

17 трех отгрузили и победили )))

14:28 22 апреля