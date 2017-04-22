"Бостон" на выезде обыграл "Чикаго" и сократил отставание в серии

"Бостон" на выезде обыграл "Чикаго" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции - 104:87. Самым результативным игроком в составе "Селтикс" стал центровой Эл Хорфорд, набравший 18 очков. С таким же показателем завершил поединок защитник "Буллз" Дуэйн Уэйд.

Этот результат позволил "Бостону" сократить отставание в серии - 1-2. Следующий матч состоится 24 апреля на площадке "Чикаго".

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Чикаго" - "Бостон" - 87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)

Ч: Уэйд (18), Батлер (14), Лопес (12).

Б: Хорфрод (18), Томас (16), Краудер (16).

Счет в серии: 2-1.