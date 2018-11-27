"Бостон" и "Сан-Антонио" одержали выездные победы

"Нью-Орлеан" на своем паркете проиграл "Бостону" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Сан-Антонио" на выезде обыграл "Чикаго".

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Бостон" - 107:124 (21:34, 27:23, 31:32, 28:35)

Н: Дэвис (27 + 16 подборов), Миротич (25), Рэндл (15)

Б: Ирвинг (26 + 10 передач), Хорфорд (20), Тейтум (20)

"Чикаго" - "Сан-Антонио" - 107:108 (27:27, 23:25, 33:28, 24:28)

Ч: Лавин (28), Арчидиаконо (22), Паркер (18 + 10 подборов)

С: Дерозан (21), Олдридж (20), Миллс (17)