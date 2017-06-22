"Бостон" хочет выменять Порзингиса у "Никс"

"Бостон" надеется выменять форварда Кристапса Порзингиса из "Никс", сообщает New York Daily News. "Селтикс" уже делали попытки, однако клуб из Нью-Йорка просил слишком большую компенсацию – как минимум два выбора на драфте.

"Никс" хотят получить третий пик этого года, выбор на драфте-2018 "Бруклина", игроков Джейлена Брауна и Джея Краудера. Руководство "Бостона" на данный момент считает требование клуба чрезмерным. Клуб готов расстаться либо с пиком этого года, либо следующего.

Напомним, что 21-летний латвийский форвард играет в НБА с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 66 матчей в регулярном чемпионате, в которых он в среднем набирал по 18,1 очка, делал по 7,2 подбора и 1,5 передачи за игру.