"Бостон" добавил пик второго раунда за Ирвинга

"Бостон" и "Кливленд" окончательно согласовали обмен с участием Кайри Ирвинга и Айзеи Томаса, утверждает ESPN. По первоначальным условиям "Кавальерс" также должны были получить за своего разыгрывающего форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий "Бруклину".

Но руководство клуба из Огайо сочло эту компенсацию недостаточной после результатов медобследования Томаса. 28-летний защитник сейчас восстанавливается от травмы бедра и, по некоторым данным, может пропустить большую часть регулярного чемпионата.

"Кливленд" хотел, чтобы "Бостон" улучшил предложение, и требовал еще один пик первого раунда. В итоге стороны сошлись на том, что "Селтикс" добавят пик второго раунда драфта-2020.