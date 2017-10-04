Бош может вернуться в НБА

Бывший форвард "Майами", двукратный чемпион НБА Крис Бош посетил тренировку "Лейкерс", сообщает Мiami Нerald. Во время занятия 33-летний экс-игрок беседовал с генеральным менеджером команды из Лос-Анджелеса Робом Пелинкой, который ранее был его агентом.

Как отмечает источник со ссылкой на окружение Боша, он допускает, что может вернуться в НБА.

Напомним, летом 2016 года "Майами" расторг контракт с Бошем, который не смог продолжать выступать из-за проблем со здоровьем. В последний, на данный момент, раз он выходил на паркет в феврале прошлого года.