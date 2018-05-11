Боррего возглавил "Шарлотт"

"Шарлотт"​ объявил о назначении на пост главного тренера Джеймса Боррего. По информации СМИ, контракт с 40-летним специалистом рассчитан на 4 года. Ранее специалист в течение трех сезонов работал помощником главного тренера "Сан-Антонио".

В минувшем регулярном чемпионате "Шарлотт" финишировал на 10-м месте в Восточной конференции.