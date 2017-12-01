Борис Соколовский: "Мозгов способен доминировать в НБА"

Экс-тренер сборной России Борис Соколовский уверен, что российский форвард "Бруклина" Тимофей Мозгов по-прежнему способен доминировать в НБА. В текущем сезоне россиянин сыграл в 16 матчах, набирая в среднем по 5,1 очка.

– В баскетболе есть такая истина: игрок должен найти своего тренера, – цитирую "Известия" Соколовского. – Но иногда у наставников случаются перепады настроения: ты подписываешь игрока, который вроде бы соответствует всем критериями, но когда начинаешь его тренировать, выясняется, что все идет не так, как ты рассчитывал. Не знаю, какая точно ситуация у Тимофея, но складывается впечатление, что наш игрок оказался лишним в системе Аткинсона. Не хочу учить американского коллегу, но подчеркну, что многие проблемы можно решить в личных разговорах.

В профессиональных лигах США игроки получают заоблачные зарплаты и должны сами разбираться со всеми проблемами. Хотя тренерский штаб у клубов НБА довольно внушительный и, наверняка, у них есть возможность четче объяснить Тимофею его задачи, обозначить функциональные обязанности во время игр и тренировок. На мой взгляд, Мозгов способен не только получать много игрового времени, но и доминировать в НБА. Надо только найти к нему подход.