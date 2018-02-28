Болельщику "Кливленда" запретили посещать матчи команды из-за проявления расизма

Руководство "Кливленда" приняло решение запретить одному из болельщиков посещать домашние матчи команды из-за проявления расизма во время матча регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио" (94:110), сообщает AP. Инцидент произошел во время игры, состоявшейся в ночь на 26 февраля.

Сотрудники службы безопасности домашней арены "Кавальерс", просмотрев запись с камер видеонаблюдения, установили личность болельщика, крикнувшего защитнику "Спэрс" Патти Миллсу: "звонили с Ямайки - они хотят вернуть своего бобслеиста".

Имя нарушителя не называется. Предварительно запрет на посещение матчей будет действовать в течение года. По истечении этого срока клуб примет решение, продлевать ли санкцию в отношении фаната.