Болельщики "Оклахомы" встретят Дюранта майками "трус"

Фанаты "Оклахома-Сити" подготовили несколько футболок специально к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт". Эта игра станет первой в Оклахоме для экс-игрока "Тандер" Кевина Дюранта, летом перебравшегося в Окленд. Встреча начнется в 04.30 по московскому времени.
Так, некоторые болельщики придут на матч в майках с надписью KowarD: игра слов coward – трус и KD – инициалов Дюранта.
Muchos fans de OKC recibirán a KEVIN DURANT con esta camiseta⬇️– The NBA Monster (@TheNBAMonster) 11 февраля 2017 г.
"KowarD" 👀👀👀
(Cobarde , aprovechando las K yD) pic.twitter.com/8gL7xnsZlQ
Также в интернете появились снимки с ответом Расселла Уэстбрука на вопрос о том, общается ли он с Дюрантом после его ухода. Разыгрывающий "Тандер" тогда был лаконичен: "Нет".
Lots of shirts around OKC for KD's return tonight, but this might be the best I've seen, from @blue_7: pic.twitter.com/tp1jLqcDNh– Royce Young (@royceyoung) 11 февраля 2017 г.