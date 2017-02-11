21:35 11 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Болельщики "Оклахомы" встретят Дюранта майками "трус"

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Фанаты "Оклахома-Сити" подготовили несколько футболок специально к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт". Эта игра станет первой в Оклахоме для экс-игрока "Тандер" Кевина Дюранта, летом перебравшегося в Окленд. Встреча начнется в 04.30 по московскому времени.

Так, некоторые болельщики придут на матч в майках с надписью KowarD: игра слов coward – трус и KD – инициалов Дюранта.

Также в интернете появились снимки с ответом Расселла Уэстбрука на вопрос о том, общается ли он с Дюрантом после его ухода. Разыгрывающий "Тандер" тогда был лаконичен: "Нет".

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Материалы REN-TV

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