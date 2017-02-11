Болельщики "Оклахомы" встретят Дюранта майками "трус"

Фанаты "Оклахома-Сити" подготовили несколько футболок специально к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт". Эта игра станет первой в Оклахоме для экс-игрока "Тандер" Кевина Дюранта, летом перебравшегося в Окленд. Встреча начнется в 04.30 по московскому времени.

Так, некоторые болельщики придут на матч в майках с надписью KowarD: игра слов coward – трус и KD – инициалов Дюранта.

Muchos fans de OKC recibirán a KEVIN DURANT con esta camiseta⬇️



"KowarD" 👀👀👀



(Cobarde , aprovechando las K yD) pic.twitter.com/8gL7xnsZlQ – The NBA Monster (@TheNBAMonster) 11 февраля 2017 г.

Также в интернете появились снимки с ответом Расселла Уэстбрука на вопрос о том, общается ли он с Дюрантом после его ухода. Разыгрывающий "Тандер" тогда был лаконичен: "Нет".