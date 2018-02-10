Болельщики "Майами" встретили овацией Уэйда в первом матче после возвращения

Вчера "Кливленд" расстался с защитником Дуэйном Уэйдом, обменяв его в "Майами" на выбор во втором раунде драфта. Сегодня он провел первую встречу после возвращения в "Хит".

Уэйд появился на площадке в середине первой четверти матча регулярного чемпионата НБА против "Милуоки" (91:85). Болельщики "Майами" встретили игрока овациями. В этой встрече баскетболист набрал три очка, сделал два подбора, две передачи, два перехвата и два блок-шота.

Отметим, что Уэйд выступал за "Хит" с 2003 по 2016 год.