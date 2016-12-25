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Болельщики "Кливленда" готовятся к игре с "Голден Стэйт"

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В Кливленде полным ходом идут приготовления к матчу регулярного чемпионата с "Голден Стэйт". Эта встреча станет для команд первой после финальной серии прошлого сезона, в которой "Кавс" отыгрались с 1-3 и завоевали титул.

Один из фанатов вылепил на своей лужайке несколько снежных скульптур. На одной из них сокращенно написано "Кливленд", на другой – "Защитите территорию", а третья символизирует чемпионский трофей.

Напомним, что игра состоится в воскресенье, начало – в 22.30 по московскому времени.

Безумство техасского дерби, "Кливленд" и "Голден Стэйт" готовятся к битве

 

The snow lets 'em know 🏆 (via @cavs)

Фото опубликовано Bleacher Report (@bleacherreport) Дек 24 2016 в 12:55 PST

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