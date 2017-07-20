Болельщики "Чикаго" хотят отставки генменеджера и вице-президента клуба

Болельщики "Чикаго" начали кампанию по увольнению генерального менеджера Гара Формана и вице-президента по баскетбольным операциям Джона Пэксона, сообщает Chicago Sun-Times. В Чикаго появился баннер с подобным требованием, деньги на него были собраны онлайн фанатами со всего мира.

Таким образом болельщики выражают недовольство политикой клуба в отношении трансферов и результатами команды.

Организатор акции пообещал развесить еще больше баннеров, один из них должен появиться рядом с ареной команды перед стартовым матчем в сезоне-2017/18.