Болельщики "Бруклина" недовольны игрой Мозгова в защите. Видео

Болельщики "Бруклина" обрушились с критикой на центрового Тимофея Мозгова после матча регулярного чемпионата НБА с "Нью-Йорком" (86:107). Фанатов не устраивает игра россиянина в защите.

Центровой "Нетс" провел на площадке 14 минут. После первой половины встречи он не выходил на паркет. За это время россиянин набрал 6 очков (3 из 5 бросков), сделал 5 подборов (3 в защите, 2 - в нападении) и 1 блок. Завершил встречу он с показателем "-9".