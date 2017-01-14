16:14 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Болельщики "Атланты" освистали Эла Хорфорда, а затем устроили ему овацию

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Болельщики "Атланты" неоднозначно встретили центрового "Бостона" Эла Хорфорда во время матча регулярного чемпионата НБА между этими командами, сообщает The Score. Хорфорд перебрался в "Селтикс" этим летом, а до этого провел девять сезонов в составе "Хокс". 30-летнего баскетболистка освистали в начале встречи.

В большом перерыве хозяева планировали показать видео-трибьют Хорфорду. Поначалу публика также недовольно гудела, однако в итоге устроила своему бывшему игроку стоячую овацию. Встреча завершилась победой "Бостона" со счетом 103:101.

Сам трибьют вы можете увидеть ниже.

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Материалы REN-TV

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