Болельщик купил два билета на пятый матч финала НБА за 133 тысячи долларов

Болельщик потратил 133 тысячи долларов на два билета на пятый матч финала НБА между "Голден Стэйт" и "Кливлендом", сообщает ESPN. Это является рекордом стоимости билетов на игры лиги.

На официальном сайте "Уорриорз" средняя цена билета на матч – 1731 доллар, что почти на 20 процентов дороже билетов на пятую встречу финала между этими командами в прошлом году (1444 доллара).

Пятый поединок состоится завтра, 13 июня, и начнется в 4.00 по московскому времени. Счет в серии 3-1 в пользу "Голден Стэйт".