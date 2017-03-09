11:10 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Болельщик "Голден Стэйт" выиграл машину, реализовав 4 трехочковых за 20 секунд

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В перерыве матча регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт""Бостон" (86:99) болельщик хозяев выиграл автомобиль. Клуб проводил конкурс на точность бросков из-за дуги среди зрителей. Один из участников четыре раза отправил мяч в корзину всего за 20 секунд, хотя для этого у него было полминуты.

Примечателен тот факт, что сами игроки "Голден Стэйт" за весь матч реализовали лишь 6 из 29 попыток забросить мяч в корзину из-за дуги.

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Материалы REN-TV

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