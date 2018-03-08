Более 16 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы лишить Брайанта "Оскара"

Более 16 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы лишить бывшую звезду "Лейкерс" Коби Брайанта "Оскара", информирует aol.com. Причиной петиции является обвинения игрока в 2003 году в изнасилоывании.

"Оскар" почти избежал присутствия сексуальных преступников среди номинантов. Вуди Аллен и Джеймс Франко ничего не получили. Однако Кобе Брайант, которого обвинили в ужасном изнасиловании, был номинирован, – отмечается в петиции.

Напомним, Брайант получил "Оскар" как продюсер анимационного короткометражного фильма "Dear Basketball" ("Дорогой Баскетбол"). Напомним, что 39-летний Брайант является пятикратным чемпионом НБА.