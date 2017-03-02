23:57 2 марта | БАСКЕТБОЛ — НБА

Богут стал игроком "Кливленда"

0
0
0
0
1

"Кливленд" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Эндрю Богутом. В составе "Кавальерс" австралиец будет выступать под номером 6.

Ранее в этом сезоне Богут играл за "Даллас", откуда перебрался в "Филадельфию", а та через несколько дней выкупила его контракт. В нынешнем сезоне он в 26 играх в среднем за матч набирал 3 очка, делал 8,3 подбора.

 

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

FINIX

Уильямс, Богут, Корвер... Всё практически в десятку. Окланду стоит задуматься чем кроме трёхочковых они смогут победить краба сотоварищи.

00:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ