Богут стал игроком "Кливленда"

"Кливленд" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Эндрю Богутом. В составе "Кавальерс" австралиец будет выступать под номером 6.

Ранее в этом сезоне Богут играл за "Даллас", откуда перебрался в "Филадельфию", а та через несколько дней выкупила его контракт. В нынешнем сезоне он в 26 играх в среднем за матч набирал 3 очка, делал 8,3 подбора.