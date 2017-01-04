Богут попросил тренера "Далласа" не выпускать его в старте из-за Новицки

Центровой "Далласа" Эндрю Богут заявил, что не хочет выходить в стартовом составе команды из-за частых замен. 32-летний баскетболист считает, что главный тренер Рик Карлайл сажает его на лавку из-за одноклубника форварда Дирка Новицки. В текущем сезоне австралиец провел 19 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирал 3,3 очка за игру, делал 9,7 подбора и 2,2 передач.

– Нет никакого смысла начинать игру вместе с Новицки, а затем, секунд через 30, отправляться на лавку, – цитирует ESPN Богута. – Поэтому я подошел к тренеру и сказал: "Если вы продолжаете делать так и дальше, то просто оставьте меня в запасе. Я не буду обижаться и начну новую жизнь".