Богданович подпишет контракт с "Индианой" на 21 миллион долларов

Форвард Боян Богданович согласовал с "Индианой" контракт на два года, сообщает ESPN. По новому соглашению 28-летний баскетболист получит 21 миллион долларов.

Отмечается, что "Пэйсерз" сделал предложение боснийцу сразу после того, как "Вашингтон" отозвал квалификационное предложение и сделал игрока неограниченно свободным агентом. Богданович перешел в "Уизардз" из "Бруклина" по ходу минувшего сезона. За клуб из Вашингтона он провел 26 матчей в "регулярке", набирал в среднем по 12,7 очка, делал по 3,2 подбора за игру.