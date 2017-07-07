Богдан Богданович подпишет с "Сакраменто" самый крупный для новичка контракт в истории НБА

Защитник Богдан Богданович продолжит свою карьеру в "Сакраменто". Об этом в своем Твиттере сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Пик. 24-летний серб согласовал трехлетний контракт с "Кингз". За это время он заработает 27 миллионов долларов, что делает это соглашение самым крупным для новичка в истории НБА.

С 2014 года Богданович выступал за "Фенербахче", с которым выиграл Евролигу в минувшем сезоне. "Сакраменто", владеющему правами на защитника в НБА, придется выплатить турецкому клубу 850 тысяч долларов за досрочное расторжение контракта с сербом.