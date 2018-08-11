Боб Кузи: "Бостон" может выйти в финал НБА"

Легенда "Бостона" Боб Кузи верит, что его команда войдет в число лучших по итогам нового сезона. В четверг бывшему баскетболисту исполнилось 90 лет.

- Не думаю, что сейчас "Бостон" на одном уровне с "Голден Стэйт", да и мне сложно судить, просто наблюдая за играми по телевизору, - цитирует NBC Sports Кузи. - Это будет интересный сезон - "Селтикс" выиграют больше, чем проиграют. Уверен, что они могут победить любую команду в любом матче, в том числе и "Уорриорз". Я не буду предсказывать им чемпионский титул, но думаю, что они будут в Топ-2.