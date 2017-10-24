Блэйк Гриффин: "Нельзя заменить Теодосича"

Форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин отметил, что никто в команде в одиночку не сумеет заменить травмированного Милоша Теодосича. Экс-защитник ЦСКА получил травму левой стопы по ходу матча регулярного чемпионата НБА против "Финикса" (130:88) и выбыл на неопределенный срок.

– Я встречался с ним на выходных, он был в порядке и позитивно настроен, – цитирует Eurohoops Гриффина. – Когда только начинаешь восстанавливаться после травмы, часто кажется, что ты находишься у самого подножья холма. Но нет худа без добра. Такие ситуации позволяют заново собраться, лучше узнать себя самого, научить, как лучше тренироваться и заботиться о своем теле. Да, это прозвучит как клише, но нужно искать что-то положительное даже в таком опыте.

Нам всем нужно разделить ответственность, оставшуюся после потери Теодосича. Нельзя заменить Милоша и то, как он пасует, как видит площадку. Но мы найдем способ, как нам двигаться дальше.