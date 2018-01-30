Блэйк Гриффин: "Горжусь тем, что был частью успеха "Клипперс"

Форвард Блэйк Гриффин в своем Твиттере обратился к "Клипперс" и его болельщикам после обмена в "Детройт". По словам баскетболиста, он гордится своим выступлением за клуб из Лос-Анджелеса, и всегда будет считать его своим домом. Гриффин выступал за калифорнийцев с 2009 года. Прошлым летом он подписал контракт на 151 миллион долларов на пять лет.

– Мне потребовалась ночь, чтобы переварить и обдумать то, что произошло, – написал Гриффин. – Я прошел путь от 1-го номера драфта, до города аллей-упов и до шести подряд выходов в плей-офф, и я горжусь тем, что был частью этого успеха "Клипперс". Лос-Анджелес был моим домом с тех пор, как я пришел в лигу, и я всегда буду благодарен этому городу за то, что он принял меня и поддерживал. Болельщики, вы были потрясающими на каждом этапе пути.

Спасибо вам за вашу поддержку на протяжении всех этих лет. Теперь я готов к новой главе, к тому, чтобы взяться за работу и помочь "Детройту" захватить власть в Восточной конференции.