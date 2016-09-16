Блатт получит чемпионский перстень НБА

Бывший главный тренер "Кливленда" Дэвид Блатт, уволенный из команды по ходу победного сезона, получит чемпионский перстень от руководства "Кавальерс", сообщает Оhio.com. Торжественное вручение состоится 25 октября в Кливленде.

Экс-наставник сборной России Блатт возглавил "Кливленд" в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала плей-офф. После отставки Блатта в январе 2015 года "Кавальерс" возглавил его помощник Тайрон Лью и завоевал с командой титул чемпиона НБА сезона-2015/16.

В настоящее время Блатт возглавляет турецкую "Дарюшафаку".