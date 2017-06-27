Билл Расселл – на вручении наград НБА: "Я бы надрал ваши задницы"

Легендарный игрок "Бостона" Билл Расселл минувшей ночью получил от НБА приз за выдающийся вклад в развитие баскетбола и жизненные достижения. 83-летний ветеран посетил торжественную церемонию. Награду 11-кратному чемпиону лиги вручали другие знаменитые "большие", завершившие свои карьеры: Карим Абдул-Джаббар, Алонзо Моурнинг, Шакил О'Нил, Дэвид Робинсон и Дикембе Мутомбо.

Получив приз и пожав им руки, Расселл поочередного указал пальцем на каждого из них и сказал: "Я бы надрал ваши задницы".