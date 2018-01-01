Бэйкер показал фингал под глазом после данка Дэвиса

Защитник "Нью-Йорка" Рон Бэйкер выложил в своем Инстаграме фотографию с поврежденным левым глазом. Игрок "Никс" заработал фингал, пытаясь помешать Энтони Дэвису поставить сверху в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана" (105:103).

AD sent Ron Baker to the locker room with this mean AND1 😳 pic.twitter.com/qOvxn4mQRY – Bleacher Report (@BleacherReport) 31 декабря 2017 г.

Кроме того, 24-летний Бэйкер еще и пошутил по поводу своего телефона в ответ на твит об этом данке от одного издания.

"Система распознавания лиц на моем айфоне не работает", – написал он в Твиттере.