17:08 | Баскетбол — НБА

Бэйкер показал фингал под глазом после данка Дэвиса


Защитник "Нью-Йорка" Рон Бэйкер выложил в своем Инстаграме фотографию с поврежденным левым глазом. Игрок "Никс" заработал фингал, пытаясь помешать Энтони Дэвису поставить сверху в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана" (105:103).

Кроме того, 24-летний Бэйкер еще и пошутил по поводу своего телефона в ответ на твит об этом данке от одного издания.

"Система распознавания лиц на моем айфоне не работает", – написал он в Твиттере.

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