Беверли оштрафован за бросок мяча в болельщика

Разыгрывающий "Клипперс" Патрик Беверли оштрафован на 25 000 долларов за бросок мяча в болельщика "Далласа" во время гостевого матча (110:114), сообщает Sportando.

В четвертой четверти встречи 30-летний защитник питерского "Спартака" отбросил мяч в сторону известного болельщика "Маверикс" Дона Ноблера. После просмотра видеоповтора арбитры удалили баскетболиста с площадки.

После игры Беверли объяснил свой поступок тем, что Ноблер дважды оскорбил его мать.

Patrick Beverley Ejected for throwing Ball at Mavs Fan (via @WorldWideWob) pic.twitter.com/azfPzJimUG – The Render (@TheRenderNBA) 3 декабря 2018 г.

Любопытно, что в этом же матче бывший баскетболист питерского "Спартака" выбил зуб разыгрывающему хозяев Деннису Смиту, но за это не понес никакого наказания.

Patrick Beverley fights over the ball and Dennis Smith Jr leaves with a missing tooth.



(Via @SportsCenter)pic.twitter.com/dWPOFxUxwH – Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 3 декабря 2018 г.

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