23:29 4 декабря | Баскетбол — НБА

Беверли оштрафован за бросок мяча в болельщика

Обсудить
0

Разыгрывающий "Клипперс"  Патрик Беверли оштрафован на 25 000 долларов за бросок мяча в болельщика "Далласа" во время гостевого матча (110:114), сообщает Sportando.

В четвертой четверти встречи 30-летний защитник питерского "Спартака" отбросил мяч в сторону известного болельщика "Маверикс" Дона Ноблера. После просмотра видеоповтора арбитры удалили баскетболиста с площадки.

После игры Беверли объяснил свой поступок тем, что Ноблер дважды оскорбил его мать.

Любопытно, что в этом же матче бывший баскетболист питерского "Спартака" выбил зуб разыгрывающему хозяев Деннису Смиту, но за это не понес никакого наказания.

Все про НБА - здесь.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/nba/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...