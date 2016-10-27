Бен Симмонс: "Как только смогу, я буду играть"

Первый номер драфта этого года Бен Симмонс пропустил первый матч "Филадельфии"†в новом сезоне из-за травмы. Форварду была сделана операция на стопе, поэтому сейчас он восстанавливается. По его словам, он не задумывается о пропуске сезона ради лечения.

- Нет, - решительно ответил Симмонс на вопрос журналиста ESPN по поводу возможного пропуска сезона ради лечения ноги. - Есть очень много разговоров, уверен, что и такие есть, но я вернусь, когда буду готов. Даты возвращения пока нет. Я работаю каждый день, чтобы вернуться. Как только врачи скажут мне, что я могу играть, то я буду играть.