Бекки Хэммон может возглавить "Детройт"

Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон может стать главным тренером "Детройта", сообщает The Detroit News. С 2014 года она работает в тренерском штабе "Сан-Антонио". Ранее сообщалось, что она входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Милуоки".

41-летняя американка, имеющая также российский паспорт, может стать первой женщиной, которая займет пост главного тренера команды НБА. Ожидается, что в ближайшее время Хэммон пройдет собеседование на пост главного тренера, что также произойдет впервые в НБА.