Бекки Хэммон может стать первой женщиной-главным тренером в НБА

Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон, которая на данный момент занимает должность ассистента главного тренера "Сан-Антонио", может возглавить "Милуоки", информирует ESPN.

Таким образом, 41-летняя американка, имеющая также российский паспорт, может стать первой женщиной, которая займет пост главного тренера команды НБА. Ожидается, что в ближайшее время Хэммон пройдет собеседование на пост главного тренера, что также произойдет впервые в НБА.

При этом отмечается, что Хэммон не является главным кандидатом. Среди пртендентов на эту должность около 10 специалистов, в том числе еще один ассистент главного тренера "Сан-Антонио" и бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина.