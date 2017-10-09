Бекки Хэммон исполняла обязанности главного тренера "Сан-Антонио" на матче с "Денвером"

Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон исполняла обязанности главного тренера "Сан-Антонио" Грега Поповича во время первой половины предсезонного матча НБА против "Денвера" (122:100). Сейчас Хэммон занимает должность ассистента Поповича.
Во второй половине обязанности главного тренера исполнял еще один помощник Поповича Уилл Харди.
– Это потрясающая возможность, – приводит ESPN слова Хэммон. – Работа в этой команда подразумевает обучение, и эта инициатива шла напрямую от Поповича.
We see you, @BeckyHammon, coaching the @spurs in a preseason win. 👀 https://t.co/YkzL5T3jhH– espnW (@espnW) 9 октября 2017 г.