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13:06 | Баскетбол — НБА

Бекки Хэммон исполняла обязанности главного тренера "Сан-Антонио" на матче с "Денвером"


Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон исполняла обязанности главного тренера "Сан-Антонио" Грега Поповича во время первой половины предсезонного матча НБА против "Денвера" (122:100). Сейчас Хэммон занимает должность ассистента Поповича.

Во второй половине обязанности главного тренера исполнял еще один помощник Поповича Уилл Харди.

– Это потрясающая возможность, – приводит ESPN слова Хэммон. – Работа в этой команда подразумевает обучение, и эта инициатива шла напрямую от Поповича.

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