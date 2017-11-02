Батюм может вернуться к тренировкам через 10 дней

Защитник "Шарлотт" Николя Батюм через 10 дней может получить разрешение врачей на участие в тренировках, сообщает The Charlotte Observer. По информации источника, в случае положительного вердикта медиков француз может вернуться на площадку через 2-3 недели.

Напомним, Батюм получил травму в предсезонном матче против "Детройта" и пропустил начало сезона. У защитника "Хорнетс" был диагностирован разрыв связки локтевого сустава.

В составе "Шарлотт" Батюм в среднем за матч набирает 15 очков, делает 6,2 подбора и 5,8 передачи.