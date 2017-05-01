Айзея Томас: "Раньше шутил над беззубыми партнерами, а теперь стал таким же"

Защитник "Бостона" Айзея Томас заявил, что надеется как можно скорее вставить зуб, так как ему очень неудобно разговаривать. Томас лишился зуба в первом матче серии плей-офф против "Вашингтона" (123:111) во время столкновения с Отто Портером.

– Это очень мешает говорить, – цитирует ESPN Томаса. – Мой язык теперь застревает между зубами. Раньше у меня никогда таких проблем не было, это что-то новое. У меня всегда были партнеры в команде, над которыми я мог пошутить по поводу отсутствия зуба, а теперь я стал таким же. Надеюсь, что вставлю его так быстро, как только получится.