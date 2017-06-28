Айзея Томас: "После ухода Пола Гриффину нужно переходить в "Бостон"

Разыгрывающий "Бостона" Айзея Томас зовет форварда "Клипперс" Блэйка Гриффина в свою команду. Сегодня стало известно, что калифорнийцы обменяли одного из своих лидеров Криса Пола в "Хьюстон".

"Вот это да! Блэйк, давай теперь к нам в "Бостон", ха-ха", – написал Томас в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Гриффин намерен воспользоваться опцией в своем контракте и стать неограниченно свободным агентом этим летом.