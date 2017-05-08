Айзея Томас: "Нельзя, чтобы судьи позволяли сопернику хватать меня в каждой атаке"

Лидер "Бостона" Айзея Томас после поражения от "Вашингтона" (102:121) в четвертом матче серии плей-офф остался недоволен действиями арбитров встречи. Томас отметил, что игроки соперника часто хватали его, за что не получили никакого наказания.

– Соперник играл очень жестко, – цитирует ESPN Томаса. – Судья давали им так играть, цепляться, хватать нас. Особенно в третьей четверти, когда я несколько раз падал на паркет. Но вы то знаете, что я небольшой любитель таких падений. Нет, мы не из-за этого проиграли. У "Вашингтона" был рывок в 26:0. Мы не должны такое допускать, но и нельзя хватать меня в каждой атаке. Мне не дали бросить ни одного штрафного.