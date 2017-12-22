Айзея Томас не сыграет в рождественском матче против "Голден Стэйт"

Разыгрывающий "Кливленда" Айзея Томас не примет участия в рождественском матче против "Голден Стэйт", сообщает ESPN. 28-летний игрок еще не выходил на паркет в составе "Кавальерс". Он пропустил начало сезона из-за травмы бедра, которую он получил в прошлом сезоне во втором матче финала Восточной конференции, выступая за "Бостон".

Дебют Томаса за "Кливленд" запланирован на первую неделю января. 3 января "Кавальерс" проведут матч против "Селтикс".

В сезоне-2016/17 регулярного чемпионата НБА баскетболист принял участие в 76 матчах, он проводил на паркете в среднем по 33,8 минуты, набирал по 28,9 очка и отдавал по 5,9 передачи.

Матч "Уорриорз" - "Кливленд" состоится 25 декабря.