Айзея Томас может дебютировать за "Кливленд" в декабре

Разыгрывающий "Кливленда" Айзея Томас близок к возвращению в строй, сообщает ESPN. В клубе надеются, что он сможет выйти на паркет уже в декабре. Изначально сообщалось, что 28-летний баскетболист не сыграет до конца календарного года.

Напомним, что Томас перешел в "Кавальерс" в прошлое межсезонье из "Бостона" в результате обмена на Кайри Ирвинга. Из-за проблем с бедром он до сих пор не дебютировал за свою новую команду.

В данный момент стартовым разыгрывающим "Кавс" является Хосе Кальдерон. Деррик Роуз восстанавливается от очередной травмы и, по сообщениям СМИ, раздумывает над завершением карьеры из-за постоянных повреждений.