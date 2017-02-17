13:21 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Айзея Томас: "Этот свисток стоил нам игры"

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Разыгрывающий защитник "Бостона" Айзея Томас считает, что судьи были не правы, зафиксировав фол во время решающего броска Джимми Батлера в матче регулярного матча против "Чикаго" (103:104). Напомним, что сегодня 28-летний американец установил клубный рекорд по количеству матчей с 20 и более очками подряд.

- Ужасный свисток! Он стоил нам игры, – приводит SportsCenter слова Томаса. - Я думал, что мы выиграли, поэтому и выбежал на паркет, но затем увидел, что судья стоит с поднятой рукой. "Быки" были еще в шоке и думали, что проиграли.

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Материалы REN-TV

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