Айзея Томас: "Этот свисток стоил нам игры"

Разыгрывающий защитник "Бостона" Айзея Томас считает, что судьи были не правы, зафиксировав фол во время решающего броска Джимми Батлера в матче регулярного матча против "Чикаго" (103:104). Напомним, что сегодня 28-летний американец установил клубный рекорд по количеству матчей с 20 и более очками подряд.

- Ужасный свисток! Он стоил нам игры, – приводит SportsCenter слова Томаса. - Я думал, что мы выиграли, поэтому и выбежал на паркет, но затем увидел, что судья стоит с поднятой рукой. "Быки" были еще в шоке и думали, что проиграли.