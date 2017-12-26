Айзея Томас: "Если бы я мог вернуться назад, я бы не сыграл в плей-офф-2017"

Разыгрывающий "Кливленда" Айзея Томас заявил, что не стал бы принимать участия в плей-офф НБА-2017, если бы смог вернуться назад во времени. Он отметил, что тогда не был полностью здоров. Напомним, что летом игрок был обменян из "Бостона" в "Кавальерс" на Кайри Ирвинга.

– Я почти всегда играл с травмами на протяжении всей своей карьеры, – цитирует ESPN Томаса. – Если бы я смог вернуться назад, то пропустил бы плей-офф. Тогда бы я смог выйти на площадку сейчас. В момент игр на вылет я не был здоров на сто процентов.