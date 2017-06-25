Айзея Томас: "Будь я выше ростом, то стал бы лучшим игроком в мире"

Защитник "Бостона" Айзея Томас заявил, что получил бы больше хвалебных отзывов о своем сезоне, если был бы выше ростом. Напомним, что рост 28-летнего баскетболиста – 175 сантиметров. В минувшем сезоне регулярного чемпионата он провел 76 матчей, в которых в среднем набирал по 28,9 очка, делал по 2,7 подбора и 5,9 передачи за игру.

– Думаю, что будь я выше ростом, то прошлый сезон привлек бы к себе больше внимания, – цитирует ESPN Томаса. – Это точно. Если бы я был ростом 190 или 195 сантиметров, то стал бы лучшим игроком в мире. И так считал бы не только я, но и весь мир. Люди всегда стараются найти во мне недостатки, используют их против меня.