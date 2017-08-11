Айс Кьюб призывает Коби Брайанта выступать в лиге BIG3

Организатор лиги BIG3, рэп-исполнитель и актер Айс Кьюб хочет уговорить экс-лидера "Лейкерс" Коби Брайанта выступить в следующем сезоне соревнований, сообщает TMZ. Напомним, в этой лиге проводятся матчи в формате 3x3. Основную массу участников составляют бывшие звезды НБА.

По словам Айс Кьюба, он неоднократно говорил с Брайантом, добавив, что ждет его в лиге BIG3.

Напомним, Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 год, все это время защищая цвета "Лейкерс". Вместе с командой из Лос-Анджелеса он пять раз становился чемпионом НБА, а со сборной США дважды завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012).