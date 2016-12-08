"Атланта" взяла верх над "Майами"

"Атланта" переиграла "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:103. Самым результативным игроком в составе победившей команды стал центровой Дуайт Ховард, набравший 23 очка и сделавший 17 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Майами" – 105:103 (29:25, 24:21, 25:17, 25:32)

А: Ховард (23 + 17 подборов), Миллсэп (21), Шредер (17).

М: Джонсон (27), Драгич (21), Эллингтон (19).

"Бруклин" – "Денвер" – 116:111 (36:23, 32:29, 28:27, 20:32)

Б: Лопес (24), Килпатрик (22), Богданович (19).

Д: Чендлер (27 + 15 подборов), Бартон (15), Йокич (14 + 11 подборов).