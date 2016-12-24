"Атланта" в гостях обыграла "Денвер", "Финикс" взял верх над "Филадельфией"

"Атланта" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях обыграла "Денвер" со счетом 109:108. "Юта" на своем паркете уступила "Торонто" – 98:104. "Финикс" взял верх над "Филадельфией" – 123:116.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Атланта" - 108:109 (29:29, 26:22, 27:31, 26:27)

Д: Галлинари (21 + 10 подборов), Чендлер (20 + 11 подборов).

А: Шредер (27), Миллсэп (20).

"Юта" – "Торонто" - 98:104 (29:28, 22:28, 23:16, 24:32)

Ю: Хэйворд (23), Мак (17).

Т: Лоури (36), Дерозан (24).

"Финикс" – "Филадельфия" 123:116 (24:31, 29:35, 28:19, 42:31)

Фин.: Бледсо (24 + 11 передач), Букер (20).

Фил.: Эмбиид (27 + 7 подборов), Родригес (21).