07:40 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Атланта" в гостях обыграла "Денвер", "Финикс" взял верх над "Филадельфией"

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"Атланта" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях обыграла "Денвер" со счетом 109:108. "Юта" на своем паркете уступила "Торонто" – 98:104. "Финикс" взял верх над "Филадельфией" – 123:116.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Атланта" - 108:109 (29:29, 26:22, 27:31, 26:27)

Д: Галлинари (21 + 10 подборов), Чендлер (20 + 11 подборов).

А: Шредер (27), Миллсэп (20).

"Юта" – "Торонто" - 98:104 (29:28, 22:28, 23:16, 24:32)

Ю: Хэйворд (23), Мак (17).

Т: Лоури (36), Дерозан (24).

"Финикс" – "Филадельфия" 123:116 (24:31, 29:35, 28:19, 42:31)

Фин.: Бледсо (24 + 11 передач), Букер (20).

Фил.: Эмбиид (27 + 7 подборов), Родригес (21). 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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