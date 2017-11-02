"Атланта" проиграла в седьмом матче подряд, "Шарлотт" обыграл "Милуоки"

"Шарлотт" на своей площадке обыграл "Милуоки" со счетом 126:121 в матче регулярного чемпионата НБА. "Бакс" потерпели второе поражение подряд, "Хорнетс" поднялись на пятое место в таблице "Востока".

В другой встрече "Финикс" оказался сильнее "Вашингтона" – 122:116. "Санс" победили во второй раз кряду.

"Филадельфия" победила "Атланту" – 119:109. "Сиксерс" продлили победную серию до трех матчей подряд, в то время как "Хокс" проиграли в седьмой раз кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Милуоки" – 126:121 (25:32, 35:25, 28:31, 38:33)

Ш: Уолкер (26), Монк (25), Хорвард (17 + 11 подборов)

М: Миддлтон (43), Брогдон (20), Адетокумбо (14 + 13 подборов).

"Вашингтон" – "Финикс" – 116:122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35)

В: Бил (40), Уолл (21), Скотт (12)

Ф: Уоррен (40 + 10 подборов), Букер (22), Джеймс (10)

"Филадельфия" – "Атланта" – 119:109 (34:25, 25:32, 34:36, 26:16)

Ф: Ковингтон (22), Эмбиид (21 + 12 подборов), Симмонс (19 + 13 подборов + 9 передач)

А: Шредер (25), Принс (17 + 11 подборов), Баббитт (16)