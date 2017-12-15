Артем Ребров: "0:7 от "Ливерпуля" - это не позор. В футболе всегда есть возможность исправиться в следующем матче"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров, потерявший после травмы место в основном составе, в интервью "СЭ" признался, что не считает разгром от "Ливерпуля" в "Лиге чемпионов (0:7) позором. Также он поведал, как поддерживал Александра Селихова​, который в той встрече защищал ворота красно-белых.

– 0:7 в Ливерпуле – это позор или несчастный случай?

– Ни то и ни другое. Позор – это клеймо, которое вешают на тебя, если делаешь в жизни какую-то подлость и гадость. А в футболе всегда есть возможность исправиться в следующем матче. И ребята ею воспользовались.

– Для Селихова семь мячей – наверняка сильный личный удар. Какими словами вы его поддержали?

– Старался, наоборот, не заострять на этом внимание. Сказал, что это хорошая проверка и школа. И заверил, что в следующей игре все будет хорошо. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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